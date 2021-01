Ronaldo a Genova contro la mini-astinenza

La Juventus ha vinto le due ultime partite di Serie A contro la Sampdoria senza subire reti: l’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato tre successi di fila contro i blucerchiati nella competizione senza incassare gol risale al 1977 (quattro in quel caso). Juventus e Sampdoria non hanno pareggiato nessuna delle ultime otto sfide di Serie A disputate in casa dei blucerchiati (tre successi casalinghi e cinque esterni nel parziale): l’ultimo pareggio risale a gennaio 2011, a reti inviolate con Buffon tra i pali bianconeri e Curci per i liguri. La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di campionato, inclusa la più recente contro il Parma senza subire gol: i blucerchiati non ottengono due successi di fila in Serie A mantenendo la porta inviolata da settembre 2018.

Keita Baldé della Sampdoria ha segnato 14 gol nelle ultime 16 gare da titolare in Serie A; il classe ‘95 potrebbe trovare le rete in due presenze di fila dal primo minuto nel torneo per la prima volta da dicembre 2018 contro Frosinone e Roma, con la maglia dell’Inter. Cristiano Ronaldo, a secco di reti da due partite di fila in Serie A, potrebbe restare senza gol per tre gare consecutive in un singolo campionato per la prima volta da aprile 2019.

OPTA | 30-01-2021 13:03