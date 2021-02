Roma-Udinese, otto anni fa l'ultima X

L’ultimo pareggio tra Roma e Udinese in Serie A risale al marzo 2013 (1-1 con reti di Lamela e Muriel): da allora 13 successi giallorossi e due bianconeri. Dall’inizio della stagione 2016/17 la Roma ha tenuto la porta inviolata sei volte in nove sfide contro l’Udinese in Serie A, più che contro qualsiasi altra avversaria nel periodo.

L’Udinese ha vinto l’ultima gara di Serie A in casa della Roma (0-2 a luglio 2020) e potrebbe ottenere due successi esterni consecutivi contro i giallorossi nella competizione per la prima volta dal settembre 2005 (uno sotto Spalletti, l’altro con Cosmi). Dopo la sconfitta contro la Juventus nell’ultimo turno, la Roma potrebbe perdere due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso luglio: una serie di tre che includeva anche uno 0-2 contro l’Udinese.

L’Udinese, che in questo campionato ha già vinto a Roma con la Lazio, non subisce gol da tre partite di Serie A e potrebbe registrare quattro clean sheet di fila nella competizione per la prima volta dal maggio 2012, nella gestione Francesco Guidolin. Da una parte la Roma è la squadra che ha realizzato più gol nel primo quarto d’ora di partita in questa Serie A (otto, come la Lazio), dall’altra nessuna ne conta meno dell’Udinese nello stesso parziale (una, come lo Spezia).

OPTA | 13-02-2021 20:42