Roma, qualificazione in tasca ma…

Un precedente storico con una squadra dell’Est inquieta i tifosi meno giovani della Roma: il primo ottobre del 1980, dopo il 3-0 rifilato al Carl Zeiss Jena nei sedicesimi di andata di Coppa delle Coppe, in Germania Est, Pruzzo e compagni persero 4-0 e vennero eliminati.

La Roma ha superato il turno in 20 delle ultime 22 sfide europee a eliminazione diretta (comprese le qualificazioni) dopo aver vinto il match d’andata, mancando l’obiettivo solo contro il Manchester United nella Champions League 2006/07 e contro il Porto, sempre in Champions League, nel 2018/19.

Lo Shakhtar Donetsk ha ospitato la Roma tre volte in competizioni europee e ha vinto in tutte e tre le occasioni, tutte in UEFA Champions League tra il 2006 e il 2018. La Roma ha perso quattro delle cinque trasferte contro squadre ucraine in competizioni europee, trovando il successo nella rimanente, con la Dinamo Kiev nella fase a gironi di Champions League nel 2007/08.

La compagine giallorossa potrebbe raggiungere i quarti di finale di una competizione europea per la prima volta dalla stagione 2017/18 quando eliminò il Barcellona in Champions League, proseguendo poi fino alla semifinale. Lo Shakhtar Donetsk ha vinto tutte le ultime tre gare a eliminazione diretta giocate in casa in Europa League, l’ultima volta che è arrivato a quattro tra Europa League e Coppa UEFA è stata nel 2008/09, quando ha poi vinto il torneo.

Gli arancioneri hanno pareggiato solo una delle 13 gare disputate in casa contro un’avversaria italiana in competizioni europee: pareggio arrivato nella sfida più recente contro l’Inter in questa edizione della Champions League.

