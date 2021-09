Roma, lo Zorya per scordare il derby

Lo Zorya Luhansk e la Roma si affronteranno per la prima volta in una competizione europea. La Roma ha vinto solo due delle sei trasferte in Ucraina in tutte le competizioni continentali (4P), subendo almeno un gol in ognuna di esse. Lo Zorya Luhansk affronterà una squadra italiana per la prima volta. Lo Zorya Luhansk ha perso tutte le ultime quattro partite giocate in competizioni europee (considerando anche i match di qualificazione): si tratta della serie di sconfitte più lunga di sempre in Europa per la formazione ucraina, che ha anche subito esattamente tre gol in ciascuna delle ultime tre partite giocate in competizioni continentali.

La Roma ha perso solo due delle ultime 10 trasferte in competizioni europee (7V 1N – qualificazioni comprese), segnando esattamente due gol in ognuna delle ultime cinque. La Roma ha trovato il gol nelle ultime 15 partite disputate in tutte le competizioni europee (considerando anche i match di qualificazione): si tratta della striscia più lunga di sempre di match consecutivi a segno per i giallorossi in tornei continentali.

La Roma ha vinto tutte e tre le prime partite stagionali di Conference League (considerando anche la fase di qualificazione), e l’unica volta che è stata capace di ottenere quattro vittorie nei primi quattro match stagionali in tutte le competizioni europee risale al 1963/64 in Coppa delle Fiere (cinque in quel caso). La Roma è stata l’unica squadra capace di vincere la prima partita di questa stagione in Conference League dopo essere andata in svantaggio (contro il CSKA Sofia). I giallorossi hanno costruito sei sequenze su azione di almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco nell’area avversaria, più di chiunque altro, e una di queste si è conclusa con una rete.

La Roma è la squadra che ha segnato più reti nella prima partita stagionale dei gironi di Conference League: cinque gol su sette conclusioni nello specchio della porta. Lo Zorya Luhansk, invece, ha segnato solamente una rete nella sconfitta per 3-1 contro il Bodø/Glimt, arrivata grazie all’unica conclusione nello specchio della squadra ucraina.

OPTA | 29-09-2021 20:06