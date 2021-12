Roma, lo Spezia per provare a ripartire

La Roma è imbattuta in Serie A contro lo Spezia, grazie a una vittoria interna (4-3) e a un pareggio esterno (2-2). La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 10 partite di Serie A giocate di lunedì, con sette vittorie e tre pareggi nel parziale: l’ultima sconfitta è arrivata nel marzo 2015, in casa e contro una squadra ligure (0-2 contro la Sampdoria).

La Roma ha perso le ultime due gare di Serie A, l’ultima volta che ha fatto peggio risale al luglio 2020 (tre ko di fila) – José Mourinho solo due volte in carriera da allenatore ha registrato tre sconfitte di fila in campionato: nel febbraio 2021 alla guida del Tottenham e nel novembre 2015 con il Chelsea. La Roma ha perso sette partite in questo campionato, nella sua storia in Serie A solo tre volte aveva registrato più sconfitte dopo le prime 16 gare stagionali: nel 1949/50 (8), 1950/51 (9), 1973/74 (8).

Solo Atalanta (25) e Napoli (22) hanno raccolto più punti della Roma (21 in otto match) nelle sfide contro squadre che occupano attualmente la seconda metà della classifica di Serie A.

Lo Spezia ha perso le ultime cinque trasferte di campionato, solo una volta in Serie A ha infilato una striscia di sei sconfitte di fila: tra febbraio e aprile 2021. Nessuna squadra ha perso più punti dello Spezia da situazione di vantaggio in questa Serie A: 15, al pari del Verona.

