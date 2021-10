Roma, la Norvegia di solito è una garanzia

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Bodø/Glimt e Roma; il Bodø/Glimt ha perso sei dei sette confronti contro squadre italiane in competizioni europee, vincendo, però, l’ultima sfida giocata in casa (3-2 contro la Sampdoria nel 1994), mentre la Roma ha ottenuto un successo nell’unica gara disputata contro un’avversaria norvegese (2-1 v Tromsø in trasferta nel 2005).

Tutte le ultime sette partite tra squadre italiane e norvegesi in competizioni europee si sono concluse con un successo delle prime: la più recente di queste, tra il Milan e proprio il Bodø/Glimt (3-2 per i rossoneri nel settembre 2020) nei preliminari di Europa League.

Il Bodø/Glimt ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe in competizioni europee (incluse le qualificazioni) – già record di successi consecutivi per il club – tenendo la porta inviolata in tre di queste.

La Roma ha vinto cinque delle ultime sei partite nella fase a gironi in competizioni europee (1P) e ogni successo è arrivato con un margine di almeno due gol.

La Roma ha vinto le ultime cinque gare considerando tutte le competizioni UEFA (incluse le qualificazioni): i giallorossi non hanno mai fatto meglio finora (cinque anche nel marzo 1991 e nell’aprile 2021).

La Roma ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime sei trasferte in competizioni europee; soltanto in una occasione una squadra italiana ha fatto meglio in gare internazionali non giocate in casa: l’Inter nel 2020, arrivata a quota sette.

OPTA | 21-10-2021 07:50