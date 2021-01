Roma-Inter è sfida scudetto

La via per lo scudetto passa anche per la contesa di domenica dello stadio Olimpico. Lo sanno benissimo Roma e Inter, che si affronteranno all’ora di pranzo. Prima indicazione: le due squadre hanno pareggiato tutte le loro ultime cinque sfide in Serie A. I nerazzurri arrivano al match dopo la sconfitta di Genova con la Sampdoria che ha interrotto una striscia di imbattibilità di 11 partite consecutive. Con Conte in panchina solo una volta hanno perso due gare di fila, nelle ultime due sfide pre-lockdown, contro Lazio e Juventus.

La Roma è imbattuta da 12 gare casalinghe di campionato, si tratta della la sua serie senza sconfitta in casa più lunga da febbraio 2017, in cui arrivò a quota 24. La Roma deve fare attenzione ad Arturo Vidal. il centrocampista dell’Inter non ha ancora marcature all’attivo nel torneo in corso, dopo che ne aveva messe a segno almeno sette in ogni sua precedente stagione di Serie A. Dzeko agirà al centro dell’attacco con Mkhitaryan e Pellegrini, due che si candidano per un gol, a supporto.

OPTA | 09-01-2021 20:57