Roma e un colpaccio che manca da vent’anni

Settima sfida tra Manchester United e Roma in competizioni europee, con i Red Devils che hanno perso soltanto una delle sei precedenti: tutti questi match si sono giocati in Champions League. La Roma ha perso tutte le tre trasferte precedenti disputate contro il Manchester United, subendo nove gol e segnandone soltanto uno nel parziale. L’ultima gara esterna contro i Red Devils risale all’aprile 2008, quando i giallorossi persero per 0-1 nei quarti di finale di Champions League.

Il Manchester United ha perso solo una delle ultime 12 partite contro avversarie italiane in competizioni europee; l’unica sconfitta nel parziale è arrivata in casa contro la Juventus nella fase a gironi di Champions League nel 2018-19. La Roma non vince in trasferta in competizioni europee contro squadre inglesi da febbraio 2001 (1-0 con il Liverpool in Coppa UEFA); da allora, 12 match senza successi per i giallorossi contro sette differenti avversarie inglesi.

L’undici inglese non perde in casa in una semifinale in competizioni europee da aprile 1997 (0-1 con il Borussia Dortmund in Champions League), con quattro vittorie e tre pareggi nelle ultime sette di queste sfide. La Roma ha vinto cinque delle sei partite dopo la fase a gironi di questa Europa League – l’ultima volta che i giallorossi hanno contato più successi nella fase successiva ai gironi in una singola edizione di Coppa UEFA/Europa League è stata nel 1990-91 (7), stagione in cui hanno raggiunto la finale.

Da quando ha esordito nella competizione nel febbraio 2018, Bruno Fernandes, del Manchester United, è il giocatore che ha preso parte a più gol in Europa League (26 – 17 reti e nove assist). L’attaccante della Roma, Edin Džeko, ha segnato cinque gol nei quattro precedenti giocati contro il Manchester United all’Old Trafford, compresa una doppietta in ciascuna delle ultime due partite con la maglia del Manchester City (nell’ottobre 2011 e marzo 2014).

