Roma e Samp refrattarie al pareggio all’Olimpico

La Sampdoria ha vinto 2-0 l’ultima partita di Serie A contro la Roma e potrebbe ottenere due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato per la prima volta dal 2015; risale, invece, al 1985 l’ultima occasione in cui i blucerchiati ci sono riusciti senza subire alcun gol. L’ultimo pareggio tra Roma e Sampdoria all’Olimpico in Serie A risale al settembre 2012 (1-1); da allora, due successi blucerchiati e sei giallorossi, inclusi i tre più recenti: i capitolini non fanno meglio in casa contro i liguri dal 1983 (sette in quel caso).

La Roma ha perso due delle ultime tre partite di Serie A giocate di mercoledì (1V), dopo avere trovato il successo in ciascuna delle precedenti nove; i giallorossi non pareggiano, in questo giorno della settimana, in campionato, dall’aprile 2019 (2-2, contro la Fiorentina, con Claudio Ranieri in panchina). La Sampdoria non vince da sei trasferte di Serie A contro squadre laziali (1N, 5P) ed è rimasta a secco di gol nelle due più recenti; l’ultimo successo registrato nel Lazio dai blucerchiati risale al settembre 2018, al Benito Stirpe, contro il Frosinone (5-0).

Dopo la vittoria contro il Genoa, giocata da squadra in trasferta, la Sampdoria potrebbe vincere due gare consecutive di Serie A, fuori casa, per la prima volta da ottobre 2020. La Roma ha tenuto cinque volte la porta inviolata in casa in questa Serie A: nel campionato in corso, nessuna squadra conta più clean sheet in casa finora rispetto ai giallorossi (cinque anche il Napoli).

Tra le squadre affrontate più di due volte da allenatore in Serie A, la Sampdoria è una delle due (al pari della Roma) contro cui José Mourinho ha vinto meno partite: un solo successo in quattro incontri (2N, 1P) per il tecnico portoghese.

L’attaccante della Roma Tammy Abraham ha segnato sei reti in questa Serie A (quattro delle quali nelle sei presenze più recenti), solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei: nel 2019/2020, quando chiuse a 15 con il Chelsea in Premier League. Manolo Gabbiadini ha trovato il gol in tutte le ultime quattro presenze di Serie A: nei maggiori cinque campionati europei, solo una volta ha registrato una striscia più lunga, cinque tra Napoli e Southampton. Dopo aver perso tutte le prime quattro sfide contro la Roma in Serie A, senza andare in gol o fornire assist, Francesco Caputo ha trovato il successo nella più recente (Sassuolo-Roma 4-2, nel febbraio 2020), grazie anche alla doppietta realizzata nei primi 16 minuti di gioco.

OPTA | 22-12-2021 10:39