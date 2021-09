Roma-Cska Sofia: tira aria di rivincita

Giovedì sera si gioca anche in Conference League e la Roma, unica rappresentante del calcio italiano in lizza, ospita i bulgari del Cska Sofia.

Molto probabilmente il tecnico della formazione giallorossa, José Mourinho, farà ricorso a un ampio turn-over ma il valore della squadra ospitante, in qualsiasi caso, sarà superiore a quella rivale.

L’anno scorso, però, in Europa League la Roma chiuse sullo 0-0 in casa con i balcanici e perse (1-3) in trasferta. Un motivo in più per vendicarsi e vincere magari con un paio di gol di scarto.

OPTA | 15-09-2021 19:27