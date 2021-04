Roma, che equilibrio con le olandesi…

I due precedenti tra Ajax e Roma in competizioni europee sono stati durante la seconda fase a gironi della Champions League 2002-03: l’Ajax ha vinto 2-1 in casa prima di pareggiare 1-1 in trasferta.

L’Ajax non vince da 10 partite interne contro squadre italiane in competizioni europee, dal successo sulla Roma nel dicembre 2002, trovando la sconfitta anche all’inizio di questa stagione, contro l’Atalanta in Champions League. La Roma ha affrontato sei volte una squadra olandese in competizioni europee, registrando un bilancio in perfetto equilibrio.

Dopo essere stata eliminata in sei occasioni consecutive ai quarti di finale in competizioni europee tra il 1992 e il 2008, la Roma ha passato questa fase l’ultima volta in cui vi ha preso parte nella Champions League 2017/18, contro il Barcellona. Dopo aver passato 19 stagioni senza esserci riuscito in competizioni europee, l’Ajax potrebbe raggiungere le semifinali di Champions League o Europa League per la terza volta nelle ultime cinque stagioni.

La squadra biancorossa arriva a questa sfida da quattro successi consecutivi: l’Ajax potrebbe vincere cinque sfide in competizioni europee di fila per la prima volta dal 1995, in quel caso in Champions League.

