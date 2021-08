Roma, c’è una striscia da allungare

La Roma, reduce da quattro vittorie consecutive contro la Fiorentina in Serie A, solo una volta ha battuto i Viola per cinque gare di fila in campionato, tra il 2012 e il 2014, una serie che ha visto alternarsi Zeman, Andreazzoli e Rudi Garcia sulla panchina giallorossa. Il match tra Roma e Fiorentina è quello che si è disputato più volte alla prima partita di campionato in Serie A; questa sarà la decima volta e finora la sfida non è mai terminata in parità (cinque successi per i giallorossi, quattro per i viola).

La Fiorentina ha perso in tutte le ultime tre occasioni in cui ha debuttato nel campionato di Serie A all’Olimpico di Roma: tre sconfitte, tutte contro i giallorossi, nel 1990, nel 2004 e nel 2014. La Roma ha perso nel match d’esordio dello scorso campionato (sconfitta 3-0 a tavolino contro il Verona), dopo che nelle precedenti otto gare al debutto stagionale in Serie A era rimasta imbattuta (5V, 3N). La Fiorentina non ha pareggiato nessuna delle ultime 10 gare al debutto stagionale in campionato (6V, 4P), dopo che aveva concluso in parità tutte le tre precedenti tra il 2008 e il 2010. La Roma è la squadra che ha registrato più clean sheet in match casalinghi nell’ultima stagione di Serie A (nove); in più, nessuna squadra ha subito meno reti dei giallorossi in gare interne nel massimo campionato italiano 2020/21 (18, alla pari di Inter e Juventus).

La Roma è la sesta squadra differente allenata da José Mourinho nei cinque maggiori campionati europei, dopo il Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e Tottenham: con quattro di queste ha vinto almeno un titolo (l’unica eccezione è proprio la più recente, con gli Spurs). Nel 2021 nessun giocatore ha segnato più reti di Dusan Vlahovic (17) in Serie A, alla pari di Cristiano Ronaldo. La Roma è però la squadra contro cui l’attaccante della Fiorentina ha perso più match nel torneo (quattro su quattro)

OPTA | 22-08-2021 07:50