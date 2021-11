Roma, c’è una serataccia da dimenticare

La Roma ha perso 1-6 contro il Bodo/Glimt alla terza giornata di questa Conference League, eguagliando il suo record negativo come più pesante sconfitta nella fase a gironi di una competizione europea; e per la prima volta ha subito almeno quattro gol contro una squadra al di fuori dei maggiori cinque campionati europei.

La Roma ha sia segnato che subito gol in entrambi i precedenti in competizioni europee contro avversarie norvegesi: prima della sconfitta contro il Bodo/Glimt, era arrivato il successo contro il Tromsoe, nell’ottobre 2005.

La Roma ha segnato almeno tre gol in sette delle ultime otto partite interne in competizioni europee, parziale in cui ha raccolto sette successi e un pareggio. La Roma ha perso solo una delle ultime 19 partite casalinghe nella fase a gironi delle competizioni europee (11V, 7N) e ha segnato almeno tre gol in ognuna delle ultime tre.

Il Bodo/Glimt non ha perso nessuna delle ultime due trasferte in competizioni europee (due pareggi – qualificazioni comprese) ma non è mai rimasto imbattuto in tre trasferte di fila; i norvegesi hanno subito almeno due gol in quattro delle ultime sei trasferte in Europa.

Solo il Maccabi Tel Aviv (10) ha segnato più gol di Roma e Bodo/Glimt in Conference League in questa stagione (nove ciascuna); la Roma ha visto un totale di 16 gol segnati nelle proprie partite, più di ogni altra squadra finora (nove fatti, sette subiti).

OPTA | 04-11-2021 08:52