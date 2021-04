Roma, attenta alle rimonte!

Quarta sfida tra Roma e Ajax in tutte le competizioni, per un bilancio che conta finora una vittoria a testa. I giallorossi ospiteranno la squadra olandese per la prima volta dal pareggio del marzo 2003 (in Champions League). Dopo due sconfitte di fila, la Roma non perde da quattro match contro squadre olandesi nelle competizioni europee, conquistando il successo nei due più recenti contro Feyenoord e Ajax, entrambi per 2-1 in Europa League.

L’Ajax ha perso le ultime due partite contro avversarie italiane in Europa (Atalanta in CL e Roma in EL): contro squadre di nessun’altra nazionalità i biancorossi hanno incassato più sconfitte (19) che contro le formazioni italiane in competizioni europee. La Roma ha vinto le ultime cinque partite disputate in competizioni europee ed, escludendo la Coppa delle Fiere, potrebbe infilare una serie di sei successi consecutivi per la prima volta nella sua storia nei tornei UEFA (era arrivata a cinque tra il 1990 e il 1991).

L’undici di Amsterdam ha ribaltato lo svantaggio in due delle ultime tre occasioni in cui ha perso l’andata di una doppia sfida in una competizione europea (qualificazioni escluse), superando l’FC København nell’Europa League 2016-17 e il Real Madrid nel 2018-19 in Champions League.

Nella sua storia in Europa, la Roma ha passato il turno in ciascuno dei 16 precedenti confronti a eliminazione diretta quando si è presentata in vantaggio nella gara di ritorno in casa: il 50% di questi match si è giocato in Coppa UEFA/Europa League. Dall’inizio della fase a eliminazione diretta, la Roma vanta il maggior numero di reti all’attivo (12) seguita proprio dall’Ajax (10, al pari di Tottenham e Rangers); inoltre, quella capitolina è l’unica squadra ad aver segnato almeno due reti in ciascuna delle cinque sfide disputate nel parziale.

OPTA | 15-04-2021 08:35