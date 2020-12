Roma, attenta a Muriel

Alejandro Gomez è il giocatore più utilizzato da Gasperini nella sua gestione all’Atalanta: 191 partite per il “Papu” in tutte le competizioni dal 2016/17 ad oggi, almeno 12 più di ogni altro giocatore (secondo Freuler a 179). Con la Roma, però, non ci sarà: la frattura con il tecnico non è stata ricomposta. Senza di lui potrebbe esserci maggiore spazio per Luis Muriel, che va preso seriamente in considerazione come marcatore, anche se dovrebbe partire dalla panchina: ha segnato sei gol in 11 sfide di Serie A contro la Roma, tra cui la sua prima marcatura multipla nella competizione: una doppietta in un 4-2 nell’aprile 2012 a Via Del Mare con il Lecce. A nessuna squadra ha rifilato più reti nella competizione (sei anche contro l’Udinese). La Roma è la squadra contro cui l’Atalanta ha segnato più gol in Serie A: 132 e almeno due in ciascuno degli ultimi cinque incroci.

Dall’altra parte, però, affilano le armi. Edin Dzeko ha preso parte a sei gol (cinque reti, un assist) nei suoi ultimi sette incroci di Serie A contro l’Atalanta, tra cui tre marcature nelle sue due visite più recenti al Gewiss Stadium.

OPTA | 19-12-2020 22:04