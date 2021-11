Roma a caccia di un record

La Roma ha vinto tutte le ultime quattro gare in competizioni europee contro squadre ucraine, in cui è incluso un 3-0 nell’unico precedente in assoluto con lo Zorya Luhansk, nella seconda giornata di questa Conference League.

La Roma ha vinto quattro delle sei gare casalinghe contro squadre ucraine in competizioni UEFA (2P) e in quattro di questi incontri ha tenuto la porta inviolata.

Le squadre ucraine sono le avversarie che la Roma ha affrontato più volte in competizioni europee (13) senza mai pareggiare: sette successi e sei sconfitte finora.

Dopo aver vinto le prime due gare di questa UEFA Conference League, la Roma ha ottenuto una sconfitta e un pareggio: l’ultima volta che i giallorossi hanno giocato tre partite di fila in competizioni europee senza trovare il successo è stata nel novembre 2019, nei gironi di Europa League (in cui hanno superato il turno).

La Roma è imbattuta da 15 gare casalinghe in competizioni europee e può stabilire la sua miglior serie di partite consecutive interne senza sconfitte (al momento ha eguagliato la striscia di 15 tra il 1991 e il 1998). Quella che sta vivendo la Roma è la seconda serie più lunga in assoluto per una squadra italiana di gare consecutive a segno nella storia delle competizioni europee UEFA: 18, meno solo delle 21 della Juventus, tra il 1996 e il 1997. Lo Zorya Luhansk ha iniziato questa Conference League con due sconfitte, seguite da due successi (entrambi senza subire gol): la formazione ucraina non ha mai vinto più gare di fila in competizioni europee.

Le gare della Roma sono quelle che hanno visto più gol in questa Conference League: 20 (una media di cinque a incontro), 11 segnati – secondo miglior attacco dopo il Maccabi Tel Aviv (13) – nove subiti.

OPTA | 25-11-2021 09:56