Roland Garros, sono rimaste in quattro

E’ tempo di semifinali femminili agli Open di Francia in corso di svolgimento al Roland Garros. A differenza degli uomini, con i favoriti che sono andati avanti, tra le donne si sono perse per strada numerose big, compresa la detentrice del titolo Iga Swiatek.

Anastasia Pavlyuchenkova se la vedrà con Tamara Zidansek, n. 85 del ranking Wta. La slovena, una delle rivelazioni del torneo, ha le idee chiare e ha già detto che non andrà a Tokyo per le Olimpiadi: oggi cercherà di rendere la vita difficile alla rivale, che però è favorita.

Barbora Krejcikova e Maria Sakkari giocheranno l’altro match: la greca, apparsa rigenerata, ha le carte in regola per proseguire la sua avventura, magari vincendo in tre set contro la ceca. Che però quest’anno a Dubai l’ha sconfitta.

OPTA | 10-06-2021 07:29