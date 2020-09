Roland Garros, Sinner non vuole fermarsi

L’Italia ha portato sei rappresentanti al secondo turno del Roland Garros. Un risultato soddisfacente, ma non del tutto, perché resta il rammarico per le precoci eliminazioni di Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Il torneo però va avanti e tra gli incontri più interessanti dei trentaduesimi di finale c’è quello che opporrà Jannik Sinner al francese Benjamin Bonzi, che scenderanno in campo mercoledì alle ore 16.

Il tennista di San Candido ha superato di slancio nel primo turno uno spento David Goffin, mostrando una condizione ancora confortante nonostante le fatiche agli Internazionali d’Italia e soprattutto un livello di concentrazione ancora molto alto. L’obiettivo è andare più avanti possibile anche in Francia e il secondo avversario sulla terra rossa del Roland Garros non sembra imbattibile.

Bonzi occupa infatti la posizione numero 227 del ranking Atp, contro la 75 di Sinner. Il francese proviene inoltre dalle qualificazioni, dove non ha dovuto neppure scendere in campo visto l’infortunio subito da Roberto Marcora. Un’insidia in più per Sinner, che avrà di fronte a sé un avversario piuttosto riposato, pur avendo dovuto lottare per due ore per eliminare al primo turno il quotato finlandese Emil Ruusuvuori.

Sinner dovrà essere bravo a reggere il peso del favore del pronostico e anche quello di condurre il match, perché è facile pensare che Bonzi lascerà l’iniziativa all’italiano per poi puntare sulle proprie accelerazioni e sulla velocità di palla per far correre il più possibile l’avversario. Per Jannik un bel test anche psicologico da non fallire.





OPTA | 29-09-2020 18:17