Roland Garros, per Berrettini l'insidia Pospisil

Dopo la delusione di Matteo Fognini, eliminato già al primo turno, al pari di Salvatore Caruso, e il riscatto arrivato da Lorenzo Sonego, che ha eliminato l’ecuadoregno Gomez, al Roland Garros tocca a Matteo Berrettini.

Al debutto nell’Open di Francia 2020 il tennista romano affronterà alle ore 11 il canadese Vasek Pospisil. Non il più difficile degli esordi, ma comunque un match da non sottovalutare. Se si guardasse solo la classifica Atp, con Berrettini numero 8 del mondo e Pospisil numero 76, non ci sarebbe partita, così come se si pensa al recente exploit dell’italiano, spintosi fino ai quarti di finale degli Internazionali di Roma, prima di venire eliminato dal norvegese Casper Ruud.

Come detto però questa sfida, del tutto inedita, nasconde qualche insidia per Berrettini, deciso a riscattare l’opaca partecipazione al Roland Garros dello scorso anno, con l’eliminazione al secondo turno, ancora ad opera di Ruud.

La sconfitta contro Ruud a Roma ha messo in evidenza la buona condizione atletica di Berrettini, che ha però sofferto gli spostamenti a cui l’avversario l’ha costretto per larga parte del match. Un problema che non dovrebbe porsi con Pospisil, tennista “gigantesco” (oltre 190 di altezza) e quindi piuttosto statico. Il canadese è però in ottima forma sul piano psicologico, come confermato dall’exploit agli Us Open, dove il nordamericano si è spinto fino agli ottavi di finale, eliminato dall’australiano De Minaur. Poi, solo un infortunio gli ha impedito di partecipare al Masters 1000 di Roma.

Certo, i fasti del 2014-2015, quando il canadese seppe entrare tra i primi 20 del ranking e conquistare il doppio a Wimbledon, sono lontani. L’incognita riguarda proprio la condizione fisica di Pospisil, che dall’altro lato si presenterà alla sfida più riposato rispetto a Berrettini: italiano favorito, ma non sarà una passeggiata.

Il vincente affronterà al secondo turno chi la spunterà nella sfida tra Harris e Popyrin.

OPTA | 28-09-2020 18:54