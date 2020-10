Roland Garros, Nadal mette alla prova il volo di Sinner

L’appuntamento è per le 16.45 di martedì 6 ottobre, campo centrale Philippe Chartrier. Si può proprio dire che comunque vada sarà un successo per Jannik Sinner, l’aspirante campione che in questo primo scorcio di autunno, nel pieno della strana annata tennistica, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista al tavolo dei grandissimi della racchetta.

Dopo gli ottavi a Roma il tennista bolzanino si sta divertendo a migliorare record su record, così dopo essere stato il primo 2001 a superare il terzo turno al Roland Garros eccolo spingersi addirittura fino ai quarti di finale, più giovane a riuscirsi dal 2005, dopo l’impresa compiuta con Alexander Zverev, liquidato in quattro set complice anche un’indisposizione che ha colpito il tedesco prima e durante la gara.

Come inevitabile che sia, l’asticella delle difficoltà si fa sempre più alta, così nei quarti l’avversario sarà un certo Rafa Nadal, al quale sembrerà di rivedere la propria storia visto che nel 2005 toccò proprio al catalano fare la parte del giovane terribile a Parigi, arrivando ai quarti di finale.

Tutto fa pensare a una sfida impossibile tra il giovane, seppur talentuoso, italiano e il re incontrastato di Parigi e in generale della terra rossa negli ultimi quindici anni. Nadal, numero due e testa di serie numero due del torneo, sembra destinato a contendersi il titolo in finale con il numero uno Novak Djokovic per inseguire l’affermazione numero 13 all’Open di Francia. Nadal vince a Parigi ininterrottamente dal 2005, con appena tre eccezioni, il successo di Federer nel 2009 e quelli di Wawrinka e dello stesso Djokovic nel 2015 e nel 2016.

Si pensi peraltro che Sinner non è uno specialista della terra rossa, sulla quale si sta comunque adattando benissimo, a differenza di Nadal. Solo lo stato di forma e il peso psicologico del pronostico, oltre all’esperienza, sono elementi che stanno dalla parte di Sinner: se infatti Rafa sarà quello eliminato a Roma da Schwartzman tutto, o quasi sarà possibile. Di sicuro Jannik sta bene di testa e di gambe e se come contro Zverev riuscisse ad allungare il match..

