Roland Garros, due semifinali da vivere (e vincere)

Due semifinali da vivere (e ovviamente da vincere) al Roland Garros, il più prestigioso torneo di tennis sulla terra rossa al mondo. Diego Schwartzman-Rafael Nadal e Novak Djokovic-Stefanos Tsitsipas promettono spettacolo.

La maratona che Schwartzman ha dovuto affrontare contro Thiem è un tassello in più nel comporre la più che probabile vittoria di Rafael Nadal, che potrebbe chiudere la contesa in tre set, così come ha sempre fatto nel 2020 sotto alla Torre Eiffel. L’argentino è un generoso ma tutto depone a suo sfavore, visto anche il livello dello spagnolo.

La musica potrebbe invece cambiare nella seconda semifinale perché Tsitsipas sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi un osso duro per Djokovic. Entrambi sono in crescendo, il campione serbo è senza dubbio favorito, ma l’ellenico potrebbe strappargli un set, se non addirittura un paio. Match ad altro rischio tie-break, ipotesi che va assolutamente presa in considerazione: non meraviglierebbe se se ne giocassero anche un paio.

OPTA | 09-10-2020 09:05