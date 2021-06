Roland Garros, domenica senza italiani

Entra nel vivo il Roland Garros, che ha ancora in lizza tre italiani, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, a riprova dell’ottimo stato di salute del nostro tennis. Domenica si gioca per la parte bassa del tabellone, dove non c’è nessuno dei nostri. Fognini ha perso con Delbonis e l’argentino se la vedrà con un altro che è a suo agio con il rosso, Davidovich Fokina. Delbonis ha le carte in regola per andare avanti ma potrebbe venire fuori un match da cinque set.

Zverev, testa di serie numero 6, affronta Nishikori, uno che può creare problemi. Ma il tedesco ha tutto per chiudere anche in tre set.

Per Tsitsipas c’è Carreno Busta. Il greco, che nel 2021 ha già vinto i tornei di Montecarlo e Lione, non deve prendere sottogamba lo spagnolo, per il quale i quarti non sarebbero una novità a Parigi. Da non escludere un 3-1.

OPTA | 06-06-2021 07:32