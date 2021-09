Robert Lewandowski prenota un nuovo record

Fino a questo momento, Greuther Fürth e Bayern Monaco si sono affrontate quattro volte in tutte le competizioni. I padroni di casa non hanno mai battuto i bavaresi (1N, 3P) e non ha trovato il gol in tre di questi quattro incroci (due reti). Il Fürth non ha affrontato così spesso altre squadre nel calcio professionistico con una media gol più bassa (0.5 reti a partita, come contro Heidenheim e Wolfsburg).

Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 48 partite in Bundesliga contro squadre neopromosse (44V, 3N). I bavaresi hanno sempre segnato in questo parziale con una media gol di 3.2 a partita (155 reti in totale). Il Fürth è reduce da tre sconfitte di fila e non raccoglie il successo, in tutte le competizioni, da sei partite (2N, 4P) – l’ultima volta che aveva perso tre gare di fila risaliva all’ottobre 2019, mentre per una striscia senza vittorie così lunga si ritorna al periodo tra marzo e giugno 2020 (sei).

Il Bayern ha conquistato 13 punti in cinque giornate di questa Bundesliga: con un successo contro il Fürth, i bavaresi potrebbero avere 16 punti dopo sei giornate per la prima volta dal 2016/17 (16). Il Greuther Fürth non ha mai vinto in casa in 19 partite di Bundesliga: nessun’altra squadra ha disputato così tante gare interne senza mai vincere nel massimo campionato. La prima partita di questa striscia, la prima storica in Bundesliga per il club, fu un 0-3 contro il Bayern.

Il Bayern è imbattuto in trasferta in Bundesliga da tre partite (1V, 2N): non registra una serie più lunga da fine 2020, quando rimase imbattuto per sei partite fuori casa di fila (5V, 1N). Il Greuther Fürth ha segnato solo tre gol in questo campionato, di cui due su rigore. Solo l’Augsburg ha fatto peggio (due). Nessuna formazione, invece, ha segnato meno reti su azione del Fürth (1, come l’Augsburg).

Contro il Bochum, Robert Lewandowski ha segnato per la 15esima partita di Bundesliga consecutiva estendendo il suo record personale: dovesse trovare il gol contro il Fürth, il polacco eguaglierebbe il record della Bundesliga stabilito da Gerd Muller, andato a segno per 16 presenze di fila nel 1969-70.

OPTA | 24-09-2021 11:53