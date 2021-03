Riparte la corsa verso il Qatar

E via con il terzo turno. In Europa si torna in campo per le qualificazioni ai campionati del mondo del Qatar. Cristiano Ronaldo, reduce dal lancio della fascia di capitano dopo il gol non convalidato in Serbia, ha l’occasione di tornare a fare centro in casa del Lussemburgo. L’undici del Granducato è ovviamente molto più debole dei lusitani ma arriva dal clamoroso successo colto nella Repubblica d’Irlanda.

Il Gruppo G non è per niente male, con la Turchia che prova la fuga e che attende la Lettonia per arrivare a 9 punti. Chi non può rallentare è di certo l’Olanda, impegnata in casa di Gibilterra e molto interessante è la sfida tra il Montenegro (6 punti, come la Turchia: ha vinto in Lettonia e battuto Gibilterra) e la Norvegia. Gli scandinavi, reduce dalla batosta con i turchi, sono a uno snodo cruciale.

Slovacchia-Russia e Galles-Repubblica Ceca danno l’impressione di essere gare in cui segneranno un po’ tutte le squadre.

OPTA | 30-03-2021 08:46