Riparte il Tour, velocisti subito all'erta

Dopo la giornata di riposo prende il via la seconda settimana del Tour de France e lo fa con la decima tappa, la Albertville-Valence di 190 chilometri. Una tappa sulla carta molto tranquilla, anche se il vento potrebbe dare fastidio ai componenti della carovana gialla.

Con ogni probabilità si arriverà in volata e Marc Cavendish cercherà di piazzare ancora una volta la zampata decisiva. Qualche velocista (Merlier e Demare per esempio) si è già ritirato, quindi le alternative a Cavendish vanno cercate soprattutto in Jasper Philipsen e Nacer Bouhanni.

Non si possono escludere neanche Peter Sagan e Wout Van Aert: tra gli italiani, invece, il nome giusto potrebbe essere quello di Sonny Colbrelli.

OPTA | 06-07-2021 08:39