Rinderknech ci riprova con Sinner

E’ Arthur Rinderknech il prossimo avversario di Jannik Sinner al torneo Atp 250 di Anversa. Il ventiseienne francese, a sorpresa, si è sbarazzato del più quotato Dusan Lajovic sconfiggendolo in tre set (6-3, 4-6, 6-2) in poco meno di due ore di gioco.

Per l’attuale numero 65 al mondo, insieme alla gioia di avere sconfitto il numero 33, c’è la soddisfazione di essere entrato per la quinta volta in carriera nei quarti di finale di un torneo del circuito principale. Un motivo in più di preoccupazione per l’altoatesino, reduce dal derby vinto in due set con Lorenzo Musetti e in corsa per la qualificazione alle Atp Finals di Torino.

Rinderknech, tra l’altro, ha battuto Jannik nell’unico precedente, giocato sulla terra rossa di Lione, in tre set con il punteggio di 6-7 (7-9), 6-2, 7-5.

OPTA | 22-10-2021 07:58