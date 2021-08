Riecco la Liga, garanzia Ancelotti, incognita Barcellona

Nel fine settimana prende il via la Liga, la massima serie spagnola. L’Atletico Madrid, campione in carica, dovrà reggere di fronte agli assalti delle super big Real Madrid e Barcellona. Non sarà facile ma fanno fatti dei distinguo.

I bianchi di Spagna, anche se il pre-campionato non è stato particolarmente brillante, sembrano avere le carte in regola per conquistare l’ennesimo titolo: in tal senso il ritorno di Carlo Ancelotti è più di una garanzia.

E’ tutta da capire, invece, la reazione del Barcellona alla perdita di Leo Messi, faro dei catalani per più di un decennio: per questo non è facile pensare che siano loro a vincere la Liga, c’è il rischio di una partenza choc e che i punti lasciati per strada all’inizio pesino poi come macigni.

Onestamente sembra impossibile che non sia una delle tre squadre sopra citate a trionfare. Ma se qualcuno non è d’accordo si può prendere in considerazione il Siviglia…

OPTA | 11-08-2021 15:07