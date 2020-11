Riecco la B tra problemi e rinvii

Una serie B condizionata dai problemi legati al Covid-19, che hanno per esempio portato al rinvio di Pisa-Ascoli, torna in campo con le gare della settima giornata di andata.

Tre le partite che si disputano alle 14: Cosenza-Brescia, Monza-Frosinone e Pordenone-Chievo. I calabresi, che hanno appena interrotto una lunga striscia positiva, non hanno però ancora vinto nel campionato in corso. Le Rondinelle non sono partite come avrebbero voluto nel campionato cadetto e con Lopez la situazione è migliorata ma non ancora brillante. A Cosenza la svolta? Non è da escludere. Il Monza di Brocchi ha vinto a Cittadella e si è sbloccato, con il Frosinone di Nesta non sarà per nulla facile, probabile comunque che si vedranno almeno tre gol all’U-Power Stadium. Pordenone-Chievo, infine, si preannuncia gara equilibrata. I neroverdi hanno vinto ad Ascoli e cercheranno il bis con la squadra di Aglietti. Almeno un gol per parte va messo in preventivo. Alle 16 Empoli-Reggina con i toscani favoriti e che potrebbero imporsi di misura, per 1 a 0.

OPTA | 07-11-2020 10:54