Riecco la B, tra gol e gare bloccate

Sei partite in serie B nel pomeriggio di sabato dopo il derby toscano vinto venerdì sera dall’Empoli in rimonta sul Pisa (3-1) e senza Reggiana-Cittadella, rinviata per i numerosi casi di Covid-19 emersi nel gruppo emiliano.

Occhi puntati su Monza, dove la corazzata di Brocchi cerca il primo successo stagionale dopo tre pareggi e una sola rete realizzata, a Pisa martedì scorso, da Frattesi. Il Chievo, però, è squadra quadrata e non sarà facile da domare: probabile che al Brianteo non si vedano tante reti, meno di tre secondo noi, anche perché la retroguardia di casa è solida.

Per le reti rivolgersi alla sfida tra Pordenone e Reggina, con neroverdi e amaranto in cerca di riscatto dopo un martedì che li ha delusi (la Reggina non è andata più in là dello 0-0 casalingo nel derby con il Cosenza, sbagliando un rigore e non riuscendo a sfondare con un’avversaria in 10 per oltre un’ora) ma anche a Salernitana-Ascoli. Da cuori forti, invece, appare il match tra Pescara e Frosinone, con gli abruzzesi che sono partiti male e con Oddo che deve puntellare la sua panchina: ci si può attendere una partita bloccata, con poche emozioni e quindi pochi gol.

OPTA | 24-10-2020 08:57