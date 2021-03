Riecco Ibra in nazionale, tanti gli spunti

Naturalmente non si gioca solamente Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni ai campionati del mondo che si disputeranno in Qatar. Numerose le sfide interessanti, ce ne sono alcune dal pronostico chiuso (Inghilterra-San Marino, su tutte, con l’undici del Titano che a Wembley farà il possibile per limitare i danni), altre sulle quali bisogna fare un ragionamento.

Svezia-Georgia, per esempio, segna il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic con la maglia della selezione scandinava: uno spunto più che sufficiente per dare un’occhiata al match. La Polonia sarà impegnata sul campo di un’Ungheria in crescita: non sarebbe una sorpresa se entrambe le formazioni dovessero andare in gol. Per la Spagna ostacolo Grecia, ma gli ellenici devono ritrovare una certa dimensione per potere creare grattacapi agli iberici, a maggiore ragione in trasferta. Una rete dell’Islanda in Germania avrebbe il suo fascino.

In Scozia-Austria da considerare l’idea di gol per entrambe le squadre.

OPTA | 25-03-2021 08:40