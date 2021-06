Repubblica Ceca e Inghilterra tornano a sfidarsi

Repubblica Ceca e Inghilterra erano nello stesso girone di qualificazione per Euro 2020: l’Inghilterra ha vinto 5-0 a Wembley e la Repubblica Ceca ha vinto 2-1 a Praga. Si affrontano per la prima volta in un grande torneo. Nel 1982, prima della scissione, la Cecoslovacchia giocò con l’Inghilterra ai Mondiali del 1982: 2-0 per i britannici con gol di Francis e autorete di Barmos. La Repubblica Ceca ha subito nove gol nelle tre partite giocate a Wembley contro l’Inghilterra, segnandone solo due. Il suo unico precedente in un grande torneo a Wembley è stata la finale di Euro 1996: sconfitta 2-1 contro la Germania ai tempi supplementari, dopo il golden goal di Oliver Bierhoff.

I quattro precedenti incontri tra Repubblica Ceca e Inghilterra hanno prodotto 14 gol, una media di 3,5 a partita. Il pareggio 0-0 dell’Inghilterra contro la Scozia alla seconda giornata è stato il 17esimo pareggio a reti inviolate tra Europei e Mondiali, più di qualsiasi altra Nazionale.

La Repubblica Ceca potrebbe evitare la sconfitta in tutte e tre le partite della fase a gironi ai Campionati Europei solo per la seconda volta, dopo aver vinto tutte e tre le gare a EURO 2004, quando arrivò in semifinale.

L’Inghilterra potrebbe tenere la porta inviolata in ogni partita della fase a gironi di un grande torneo solo per la terza volta, dopo i Mondiali del 1966 (tre gare) e nella seconda fase a gironi dei Mondiali del 1982 (due gare).

Patrik Schick ha segnato in ognuna delle sue prime due presenze a questi Europei con la Repubblica Ceca, realizzando tre gol. Dal suo debutto internazionale nel maggio 2016, Schick ha segnato 14 gol in 28 presenze con la sua nazionale, più di qualsiasi altro giocatore ceco. L’unica tripletta di Raheem Sterling con la nazionale inglese è arrivata contro la Repubblica Ceca, in una gara di qualificazione al Campionato Europeo a Wembley nel marzo 2019 (5-0).

