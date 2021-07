Repubblica Ceca e Danimarca amano il pareggio

Quello di Baku sarà il terzo incontro tra Repubblica Ceca e Danimarca agli Europei: i cechi hanno vinto entrambe le sfide precedenti, 2-0 nella fase a gironi di EURO 2000 e 3-0 nei quarti di finale del 2004.

Cinque delle ultime sei partite tra Repubblica Ceca e Danimarca sono terminate in pareggio, compreso l’ultimo incontro in un’amichevole del novembre 2016. L’unico successo di questa striscia risale al 3-0 della Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali del marzo 2013.

Con la vittoria per 4-1 contro la Russia e il successo per 4-0 contro il Galles, la Danimarca è diventata la prima squadra nella storia degli Europei a segnare 4 reti in due partite consecutive nella competizione. I danesi hanno sin qui realizzato nove gol a EURO 2020, solo in una singola edizione tra Campionati Europei e Mondiali hanno fatto meglio: nella Coppa del Mondo 1986 (10 reti).

La Repubblica Ceca ha raggiunto i quarti di finale agli Europei per la quarta volta, in due dei tre precedenti ha superato il turno (1996 contro il Portogallo, 2004 contro la Danimarca), tuttavia è stata eliminata l’ultima volta che ha raggiunto questa fase nel 2012, perdendo 0-1 contro il Portogallo.

La Danimarca ha perso gli ultimi due quarti di finale tra Europei e Mondiali: sconfitta sia contro il Brasile nella Coppa del Mondo 1998 (2-3) che contro la Repubblica Ceca a EURO 2004 (0-3).

Mikkel Damsgaard ha preso parte a sette gol in sei presenze con la nazionale maggiore della Danimarca (tre gol e quattro assist). Damsgaard è il calciatore danese che ha creato più occasioni da gol nella vittoria per 4-0 contro il Galles nell’ultimo match (3).

Patrik Schick ha realizzato 15 gol in 30 presenze con la Repubblica Ceca, segnando quattro reti in quattro partite a EURO 2020. Solo cinque giocatori hanno segnato 5 o più gol nel loro primo torneo agli Europei, il più recente è stato Antoine Griezmann nel 2016 con la Francia (sei reti), mentre uno degli altri cinque è stato il connazionale Milan Baros a EURO 2004 (cinque).

OPTA | 03-07-2021 08:17