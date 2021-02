Reggina-Salernitana chiude il turno di B

La Salernitana ha vinto soltanto una delle ultime 11 partite di Serie B contro la Reggina, quella del gennaio 1998: unica sfida in cui la squadra calabrese non ha trovato il gol nel parziale. Tutte le tre vittorie conquistate dalla Salernitana contro la Reggina in Serie B sono arrivate in trasferta: l’ultima per 2-0 nel gennaio 1998. La Reggina ha pareggiato soltanto una delle nove gare interne di campionato: 0-0 nel derby con il Cosenza nel secondo match casalingo del torneo in corso. Arriverà la seconda lunedì sera, magari con un 1-1?

La Salernitana ha subito otto gol nelle ultime due trasferte di campionato: tanti quanti quelli incassati dai granata in tutte le precedenti sette gare esterne della Serie B 2020/21. La Salernitana ha conquistato 34 punti dopo 19 partite giocate; soltanto una volta i granata hanno messo assieme un bottino maggiore a questo punto della stagione: 38 nel 1997/98, quando al termine del torneo furono promossi. Jérémy Ménez ha segnato il suo primo gol in Serie B nel suo esordio nella competizione, proprio nella gara d’andata contro la Salernitana

OPTA | 01-02-2021 09:23