Arriva l'Empoli: Reggiana con una tradizione da interrompere

L’Empoli torna in campo e lo fa in trasferta in casa di una Reggiana non ha mai vinto alcuno dei sette precedenti di Serie B contro i toscani: tre pareggi, compreso l’ultimo a reti inviolate nel match d’andata, e quattro sconfitte il bilancio dei granata contro la squadra toscana.

Tra le squadre affrontate più di due volte in Serie B, l’Empoli è, con il Torino, una delle sole due formazioni contro le quali la Reggiana non ha mai vinto.

L’undici toscano è imbattuto in tutte le sette partite di questo campionato giocate contro squadre neopromosse, dopo che aveva perso cinque delle otto precedenti. L’Empoli ha vinto le ultime tre partite di campionato tenendo sempre la porta inviolata e potrebbe infilare quattro successi consecutivi senza subire gol per la prima volta nella sua storia in Serie B.

La Reggiana è la squadra che ha utilizzato più sostituzioni in questo campionato: 153, per una media di 4.9 a partita; mentre solo Frosinone (123) e Pordenone (131) hanno fatto ricorso al cambio giocatori meno volte dell’Empoli (134, 4.5 a match).

OPTA | 09-04-2021 08:33