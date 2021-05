Real, serve la svolta per andare a Istanbul

Il Real Madrid non vince in Champions League da quattro trasferte contro squadre inglesi, segnando soltanto due gol nel parziale.

Il Chelsea affronterà il Real Madrid per la quinta volta in competizioni europee, dopo essere rimasto imbattuto nelle quattro precedenti. Questa sarà anche la prima sfida tra le due squadre che verrà disputata in casa dei Blues. L’ultima vittoria contro queste avversarie è arrivata contro il Liverpool nell’ottobre 2014 (3-0 nella fase a gironi). Il Chelsea ha superato il turno in cinque delle ultime sette sfide a eliminazione diretta in Champions League, quando non ha perso il match d’andata. Tuttavia, una di queste due eliminazioni è arrivata nell’ultima semifinale giocata nella competizione, contro l’Atletico Madrid nel 2013-14 (0-0 all’andata, 1-3 al ritorno).

Zinedine Zidane va a caccia della quarta finale (su quattro semifinali giocate) in Champions League; in questo caso, il tecnico del Real Madrid eguaglierebbe il record di finali disputate da un allenatore nella storia delle competizioni (4 al pari di Alex Ferguson, Carlo Ancelotti e Marcello Lippi).

L’undici londinese punta a raggiungere la terza finale di Champions League, portandosi a ridosso di Manchester United e Liverpool (entrambe quattro) come squadra inglese che ha partecipato a più finali nella competizione. In caso di qualificazione, per il Real Madrid sarebbe la 17esima finale di Coppa dei Campioni/Champions League (al momento già record con 16 rispetto a qualsiasi altra squadra). Inoltre, si tratterebbe della quarta finale di Champions League per Zinedine Zidane al timone del Real Madrid: tante quante le Merengues ne avevano conquistate nella competizione prima del suo arrivo.

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha perso da allenatore soltanto quattro delle 18 partite casalinghe in Champions League.

OPTA | 05-05-2021 07:44