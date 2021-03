Real Madrid-Real Sociedad: la tradizione parla chiaro

Il Real Madrid ha vinto 10 delle ultime 11 sfide interne nella Liga contro la Real Sociedad, comprese le tre con Zinedine Zidane in panchina (3.7 gol a partita di media).

L’undici di San Sebastian ha perso 83 partite contro il Real Madrid nella Liga e contro nessuna squadra ha ottenuto più sconfitte (come contro il Barcellona), inoltre i Merengues sono la squadra che gli ha segnato di più nella competizione (318). Il Real Madrid è a una sola vittoria dall’eguagliare la propria migliore striscia in questa Liga (prime cinque gare di dicembre), mentre sta già registrando la migliore serie di imbattibilità in questa stagione (tre partite, 312 minuti senza incassare reti dal gol di Javi Galan dell’Huesca).

La Real Sociedad ha perso solo una delle ultime otto partite di campionato ed è reduce da tre successi consecutivi, gli ultimi due senza subire gol. In questo periodo, l’unica sconfitta è arrivata al Ramon Sanchez-Pizjuan contro il Siviglia (2-3). Karim Benzema ha preso parte attivamente a 12 gol nelle 10 presenze casalinghe contro i baschi con la maglia del Real Madrid in tutte le competizioni (sette reti, cinque assist).

