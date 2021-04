Real e Liverpool si ritrovano

Questa sarà la prima sfida in Champions League tra Real Madrid e Liverpool dalla finale del 2018, vinta per 3-1 dagli spagnoli. In quell’occasione, i Blancos vinsero per la terza volta consecutiva il torneo, con Zinedine Zidane che divenne l’allenatore ad aver alzato più volte il trofeo assieme a Carlo Ancelotti (tre). Il Liverpool ha perso le ultime tre partite contro il Real Madrid in Champions League: solo una volta i Reds hanno subito quattro sconfitte di fila contro un’avversaria nelle competizioni europee, contro il Benfica, tra il 1984 e il 2010.

Il Real Madrid ha vinto la gara di andata in otto delle sue ultime nove sfide a eliminazione diretta in Champions League; fa eccezione la sconfitta per 2-1 in casa contro il Manchester City negli ottavi della scorsa stagione. Nell’unica precedente sfida europea nella fase a eliminazione diretta, il Liverpool ha vinto 5-0 tra andata e ritorno contro il Real Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2008/09: la più larga sconfitta in termini di punteggio complessivo del Real in un doppio confronto nella fase a eliminazione diretta nella competizione.

L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha vinto le sue ultime cinque gare ai quarti di finale di Champions League, tra cui quattro alla guida dei Reds, contro il Manchester City nel 2017/18 e il Porto nel 2019/20. Il Real Madrid ha vinto le ultime tre partite in Champions League e non arriva a quattro successi di fila nella competizione dall’aprile 2018 (serie di cinque).

OPTA | 06-04-2021 09:21