Real, con il Getafe è quasi sempre festa

Il Real Madrid, che martedì gioca contro il Getafe, è imbattuto da 13 incontri con lo stesso Getafe nella Liga, avendone vinti 12 e ottenendo il clean sheet in tutte le ultime quattro in quella che è la propria migliore striscia senza subire gol contro questo avversario nella competizione.

Il Getafe ha evitato la sconfitta solamente in due delle 15 trasferte contro il Real Madrid nella Liga, 1-1 nel marzo 2007 e 1-0 nel febbraio 2008 nella sfida che ha visto l’unico clean sheet ottenuto fuori casa contro i Merengues nella competizione. o Il Getafe ha perso il 73.3% delle partite contro il Real Madrid disputate nella Liga (22 su 30), la percentuale più alta contro qualsiasi avversario affrontato nel massimo campionato. Il Real Madrid ha vinto solo tre delle ultime otto gare, considerando tutte le competizioni, dopo aver ottenuto il successo in tutte le precedenti sei. I Blancos potrebbero vincere due partite di fila per la prima volta nel 2021.

Per la prima volta con José Bordalas in panchina, il Getafe ha perso due trasferte consecutive nella Liga subendo almeno tre gol in entrambe.

OPTA | 08-02-2021 15:06