Ranieri alla prova dei ‘martelli’

Il Watford ha perso quattro delle ultime cinque partite di Premier League contro il West Ham (1V), più che nelle prime nove contro gli Hammers nella competizione (4V, 2N, 3P). Il West Ham ha vinto le ultime tre partite di Premier League contro il Watford, segnando 10 gol – gli Hammers avevano segnato solo nove gol nei precedenti nove match contro gli Hornets nella competizione (2V, 2N, 5P).

Il Watford ha vinto la sua ultima partita di campionato sia nel 2019 (contro l’Aston Villa) che nel 2020 (contro il Norwich) e non ci riesce per tre anni solari consecutivi tra il 2010 e il 2012. Il West Ham ha vinto l’ultima partita di campionato in appena uno degli ultimi 12 anni solari (4N, 7P), battendo 2-1 il Southampton nel 2015. Nelle ultime gare dell’anno giocate fuori casa, gli Hammers non vincono dal 2003 (2-0 vs Nottingham Forest), con tre pareggi e sei sconfitte da allora.

Il West Ham ha già perso contro il Brentford in questa stagione, dopo aver perso solo una delle 12 partite di Premier League contro squadre neopromosse nelle precedenti due stagioni (7V, 4N). Gli Hammers non perdono due di queste sfide di fila da settembre 2018 (vs Brighton e Wolves). Il Watford ha perso quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Premier League (1V), tante quante nelle precedenti 15 a Vicarage Road nella competizione. Gli Hornets non perdono tre partite consecutive di campionato in casa nella stessa stagione nella massima serie dal 1987-88, una striscia arrivata a cinque tra febbraio e aprile.

Il West Ham ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Premier League (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 17 gare esterne (10V, 4N, 3P). Dopo aver vinto le sue prime quattro partite di Premier League contro il tecnico del West Ham David Moyes (tutte con il Chelsea tra il 2002 e il 2003), Claudio Ranieri del Watford non è riuscito a vincere alcuna delle ultime due contro lo scozzese nella competizione (1N, 1P), con una sconfitta per 2-1 con il Leicester contro il Sunderland nel dicembre 2016 la sfida più recente.

OPTA | 28-12-2021 01:41