Qualificazioni Mondiali: momento della verità in Africa

In corso in Africa la seconda fase delle qualificazioni per il Mondiale in Qatar, in programma nel 2022 a novembre e dicembre. A causa del colpo di stato in Guinea, non si giocherà la sfida tra la Nazionale padrona di casa e il Marocco, evacuato nella notte su un volo privato.

Regolarmente in programma tutte le altre partite: l’attenzione è rivolta soprattutto alla sfida tra super potenze Sudafrica-Ghana, dove i Bafana Bafana a caccia di punti devono obbligatoriamente vincere e potrebbero arrivare diversi gol. Nel palinsesto spicca anche Costa D’Avorio-Camerun: leggermente avanti gli ivoriani (che non possono sbagliare dopo il pari in Mozambico) in un match che rischia di essere molto chiuso e poco spettacolare.

Repubblica Democratica del Congo e Mali favorite rispettivamente contro Benin e Uganda, in gare che si prospettano comunque molto equilibrate e tirate a causa della posta in palio.

OPTA | 06-09-2021 07:47