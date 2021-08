Primoz Roglic alla ricerca del tris

Quella che avrà inizio il 14 agosto sarà la 76° edizione della Vuelta di Spagna: è stata vinta in 32 occasioni da un corridore del paese ospitante, seguiti dai corridori francesi (nove) e belgi (sette).

Per la prima volta dall’edizione 2014, l’evento non si concluderà a Madrid; l’ultima tappa di quest’anno sarà invece una cronometro individuale che si concluderà a Santiago de Compostela, come nel 2014. L’edizione di quest’anno avrà otto arrivi in ​​cima alla montagna, con 11 tappe con asperità, incluso il Picon Blanco con una pendenza in alcuni tratti della salita al 17%.

Il vincitore dell’anno scorso Primoz Roglic cercherà di vincere una terza Vuelta in carriera: lo sloveno si presenta all’appuntamento carichissimo dopo l’oro conquistato a Tokyo.

OPTA | 09-08-2021 12:43