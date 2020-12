Prandelli non vuole emulare Chiarugi

Nell’era dei tre punti a vittoria solo Luciano Chiarugi nell’aprile 2002 ha perso tutte le prime tre partite in un’esperienza da allenatore con la Fiorentina in Serie A. Cesare Prandelli non intende ovviamente emularlo, dopo le due battute di arresto con cui ha iniziato la sua nuova avventura in viola.

Gigliati e Genoa, di sicuro, non stanno bene. La Fiorentina non ha trovato il gol nelle ultime quattro partite di campionato; solo tre volte nella sua storia in Serie A ha registrato una striscia di cinque match senza segnare: nel 2019, nel 2002 e nel 1947. Il Genoa ha perso le ultime quattro partite di campionato; la squadra ligure non infila cinque sconfitte consecutive in Serie A da gennaio 2016, con Gasperini alla guida.

C’è da attendersi una gara da ‘primo non prenderle’ nella quale a fare la differenza potrebbe essere la giocata del singolo: attenzione, naturalmente, a Ribery. La Fiorentina con un successo scavalcherebbe Parma, Spezia e Udinese, agganciando il Benevento. Tira aria di pochi gol, se non pochissimi, se non 0.

OPTA | 07-12-2020 11:31