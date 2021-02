Prandelli e Quagliarella a caccia di record

Nelle ultime 10 sfide tra Sampdoria e Fiorentina in Serie A entrambe le squadre sono andate a segno (3.5 gol di media a match): ben cinque pareggi nel periodo, tre successi blucerchiati contro i due viola. Dopo due successi di fila in casa nel 2010 contro la Fiorentina, la Sampdoria ha ottenuto solo due vittorie nelle successive otto gare al Ferraris contro i viola in Serie A.

Dopo l’1-1 contro il Benevento, nel match più recente, la Sampdoria potrebbe pareggiare due partite di fila in campionato per la prima volta dal settembre 2017. La Fiorentina ha perso almeno nove delle prime 21 gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2001/02 (12 in quel caso). In più, l’ultima volta che i viola avevano segnato 21 o meno reti dopo 21 match in Serie A risaliva al 2010/11.

Otto delle ultime nove reti della Sampdoria in Serie A sono state realizzate da nuovi acquisti di questa stagione – dei precedenti 22 gol nel campionato in corso solo cinque portavano la firma di questi giocatori.

Cesare Prandelli (99) potrebbe diventare il primo allenatore a tagliare il traguardo delle 100 vittorie alla guida della Fiorentina in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Con una rete, Fabio Quagliarella eguaglierà Adriano Bassetto (92 gol) al 2° posto dei migliori marcatori nella storia della Sampdoria in Serie A – in prima posizione Roberto Mancini con 132 reti.

