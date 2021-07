Portorico primo ostacolo per gli Azzurri verso Tokyo

Visto il forfait del Senegal sarà Portorico il primo avversario dell’Italia di Meo Sacchetti al Preolimpico di Belgrado.

L’Italia vanta ben 15 vittorie nelle 17 gare giocate contro i caraibici dal 1963 (11-1 il computo delle partite ufficiali). Unici due ko datati 1963 (Mondiale) e 1994 (Goodwill Games).

Diciottesimo nel ranking FIBA, il Portorico è profondamente cambiato rispetto a quello che gli Azzurri hanno battuto nell’ultimo match al Mondiale in Cina (94-89 dopo un supplementare). A Wuhan, le colonne portanti del c.t. Eddie Casiano, sulla panchina portoricana dal 2016, furono Renaldo Balkman, David Huertas e Ramon Clemente, tutti e tre assenti a Belgrado. Fanno parte del roster ancora oggi Pineiro, Diaz, Gian Clavell (stavolta insieme al fratello Gilberto) e soprattutto Gary Browne, classe 1993 e playmaker dell’Aquila Basket Trento nell’ultima stagione della nostra serie A.

Tra gli Azzurri a Belgrado gli unici in campo contro Portorico l’8 settembre 2019 sono Amedeo Tessitori e Awudu Abass. Nonostante le assenze (Gallinari, Belinelli, Datome…) Italia giovedì favorita: da non escludere una partenza diesel, così come una vittoria sui 10 punti di margine.

