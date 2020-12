Portogallo, un Braga d'assalto

Rio Ave-Maritimo e Boavista-Sporting Braga sono le due gare in programma lunedì per la Primeira Liga, la massima serie calcistica del Portogallo.

Nella prima gara, in programma alle 19.45 ora italiana, a godere i favori del pronostico è la squadra di casa. Tuttavia il Maritimo arriva dal successo ottenuto in extremis con il Belenenses e sulle ali dell’entusiasmo potrebbe partire forte: da non escludere, quindi, che trovi il gol del vantaggio e che torni sull’isola di Madera con un risultato positivo.

Lo Sporting Braga per restare attaccato al carretto delle prime in classifica deve fare bottino pieno in casa del Boavista, che però è messo maluccio. Gara che potrebbe anche essere da gol, con entrambe le squadre a segno, e con almeno tre reti realizzate complessivamente. L’Arsenal do Minho se la vedrà con la Roma in Europa League.

OPTA | 28-12-2020 15:27