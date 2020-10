Portogallo-Spagna, Ansu Fati sfida Ronaldo

I campionati nazionali sono appena iniziati, ma è già arrivato il momento della prima sosta per fare spazio agli impegni delle Nazionali. Poco più di un mese dopo le partite che hanno fatto da rompighiaccio dopo una lunghissima e insolita interruzione dell’attività per quasi un anno, si torna quindi già in campo per un’intensa tornata di sfide tra amichevoli e Nations League.

Tra le partite più interessanti in calendario mercoledì 7 ottobre spicca l’amichevole tra Portogallo e Spagna. I campioni d’Europa in carica e la Roja scenderanno in campo allo stadio “Jose Alvalade” di Lisbona alle ore 21, a porte chiuse.

In vista dei rispettivi impegni di Nations League, e per non caricare troppo chi ha già messo nelle gambe un minutaggio elevato con i propri club, è facile immaginare che entrambi i ct, Fernando Santos e Luis Enrique, daranno vita a formazioni rimaneggiate, se non sperimentali.

Quando però il livello e il prestigio della partita sono così elevati, prevarrà la volontà di non perdere e anzi di trovare un risultato positivo. In verità nel Portogallo le convocazioni sono state tutt’altro che innovative: i big, da Cristiano Ronaldo a Joao Felix fino a Bernardo Silva e Bruno Fernandes, dovrebbero scendere in campo dall’inizio.

Nella Spagna, invece, non sono stati convocati Morata, Koke, Saùl e Isco. Esperimenti si dovrebbero vedere soprattutto in attacco, dove è atteso come titolare Ansu Fati, che a fine agosto ha prima debuttato e poi trovato il primo gol in Nazionale alla seconda presenza diventando il più giovane di sempre ad andare in gol con la Roja.

In virtù del fattore campo e delle scelte dei due allenatori il Portogallo è leggermente favorito, ma il risultato più probabile sembra essere un pareggio, magari con gol nel primo tempo, mentre nella ripresa entrambi i ct daranno vita a tante sostituzioni.

OPTA | 06-10-2020 20:21