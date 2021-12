Portogallo, in campo una capolista

In Portogallo, dopo quindici giornate, ci sono due squadre in testa: il Porto e lo Sporting Clube di Lisbona. Entrambe non hanno mai perso e hanno 4 punti in più del Benfica, che ha appena cacciato il tecnico Jorge Jesus.

I biancoverdi giocano in casa mercoledì sera contro il Portimonense, undici dell’Algarve che ha raccolto 24 punti ed è nelle zone alte della classifica. Occasione da non perdere per rimettere la testa avanti.

In programma anche Famalicao-Belenenses (penultima contro ultima) e Guimaraes-Boavista.

OPTA | 29-12-2021 01:46