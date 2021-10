Porto e Milan si ritrovano diciotto anni dopo

Porto e Milan non si affrontano dalla finale di Supercoppa europea del 2003, quando il Porto era campione in carica della Coppa UEFA e il Milan aveva appena vinto la Champions League. I rossoneri vinsero 1-0 con gol di Andriy Shevchenko. Il Milan ha giocato l’ultima volta contro il Porto in Champions League nella fase a gironi della stagione 96/97; il Porto vinse 3-2 al Meazza prima di pareggiare 1-1 all’Estádio das Antas, con l’attuale allenatore Sergio Conceicao in campo in entrambe le partite. Il Porto concluse il girone al primo posto, il Milan al terzo e fu eliminato.

Comprese le partite di qualificazione, sette delle otto trasferte del Milan in competizioni UEFA in Portogallo sono terminate con un pareggio (1V); l’unica vittoria nel parziale è arrivata proprio contro il Porto nel marzo 1993 (1-0 grazie a un gol di Jean-Pierre Papin).

Il Porto ha perso le ultime due partite casalinghe di Champions League (0-2 contro il Chelsea e 1-5 contro il Liverpool) e cercherà di evitare di subire tre sconfitte interne consecutive nella competizione per la prima volta nella sua storia.

Il Milan ha subito una sconfitta per 3-2 contro il Liverpool ad Anfield nella prima trasferta di questa Champions League; l’ultima volta che ha rimediato due ko di fila fuori casa in competizioni europee risale all’aprile 2012 contro Arsenal e Barcellona, in questo torneo.

Il Porto ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime sette partite nella fase a gironi di Champions League (4V, 2N, 1P); tuttavia ne ha subìti cinque nell’ultimo match del torneo contro il Liverpool.

