Portimao, caccia alla pole

Quanto di buono mostrato venerdì da Pecco Bagnaia sulla pista di Portimao fa pensare che il piemontese, da quest’anno su una Ducati del team ufficiale, possa avere le carte in regola per cogliere la pole position del Gran premio del Portogallo delle MotoGp.

Naturalmente nutritissima la concorrenza, a partire da quella rappresentata dagli altri ducatisti, tra i quali c’è anche Johann Zarco, a sorpresa in vetta alla classifica del campionato dopo due gare con i colori del team Pramac.

Alternative, come sempre, ce ne sono. Occhio, per esempio a Fabio Quartararo, che non è più quello della seconda parte della passata stagione. Occho

E’ tornato Marc Marquez, poi, e da uno come lui c’è da aspettarsi di tutto. La pole del pluricampione del mondo, al rientro dopo nove mesi di assenza, ma già a suo agio sulla Honda, sarebbe comunque clamorosissima…

OPTA | 17-04-2021 08:09