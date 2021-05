Popyrin tasta il polso a Sinner

A Madrid si completa il secondo turno del torneo che martedì ha visto l’eliminazione di Fabio Fognini, battuto nettamente nel derby da Matteo Berrettini.

Agli ottavi di finale può approdare anche Jannik Sinner, unico italiano in campo mercoledì: l’altoatesino, che ha beneficiato del ritiro dell’argentino Pella all’esordio, se la vedrà con Alexei Popyrin, n. 76 del ranking Atp. I due si affronteranno per la prima volta in carriera.

Il biglietto da visita dell’australiano è di quelli che pesano: si è aggiudicato il Roland Garros junior nel 2017 ed è quindi molto a suo agio sulla terra, anche se in effetti ha vinto il primo titolo Atp a inizio stagione sul cemento indoor di Singapore.

A Madrid Poyrin ha già vinto tre incontri tra qualificazioni e main draw: Sinner ha tutto per sbarrargli la strada e guadagnarsi una probabile sfida con Rafa Nadal.

OPTA | 05-05-2021 07:57